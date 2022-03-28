«Каролина» обменяла в «Рейнджерс» 26-летнего российского форварда Летунова

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри сообщил о приобретении прав на российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Максима Летунова, сообщает официальный сайт клуба.
В обмен «синерубашечники» отдали права на финского защитника Тармо Реунанена.
В текущем сезоне российский форвард отыграл 60 матчей за клуб «Чикаго Вулвз» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), забросив 13 шайб и отдав 10 голевых передач. В прошедшем сезоне Летунов выступал в системе «Сан-Хосе Шаркс», а в июле 2021 года подписал двусторонний контракт с «Каролиной».
В системе «акул» Летунов провёл три сезона, сыграв за это время три матча в НХЛ, в которых забил один гол. 26-летний россиянин был выбран на драфте НХЛ 2014 года «Сент-Луис Блюз» во втором раунде под общим 52-м номером.
- 28 марта 2022
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