Капитан «Авангарда» Емелин высказался о предстоящем седьмом матче серии с «Металлургом»

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:1) в шестом матче в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

«Считаю, что провели отличную игру. Было много хороших моментов, которые, считаю, нужно сохранить и перенести на следующую игру. Ничего особо не меняли. Считаю, просто добавили в желании и реализации моментов. В седьмом матче главное не расплескаться. Было отдано много эмоций, поэтому надо постараться сохранить эмоции и перенести их на седьмую игру. Седьмая игра очень тяжёлая. Не знаю, посмотрим. Считаю, что тут у всех шансы одинаковые, поэтому будем готовиться», — приводит слова Емелина официальный сайт «Авангарда».

Решающий матч пройдёт в среду, 30 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Победитель матча выйдет в финал Восточной конференции, где сыграет с челябинским «Трактором», обыгравшим ранее в серии «Салават Юлаев» (4-2).