Два гола и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть Ванкувер»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Ещё по разу отличились Марко Сканделла и Дэвид Перрон. Также на счету Тарасенко результативная передача. Форвард Павел Бучневич отметился результативной передачей. Нападающий Алексей Торопченко не записал на свой счёт результативных действий.

Единственный гол за «Ванкувер» забил Брэд Хан. Российский нападающий Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу.

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