Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два гола и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть Ванкувер»

Два гола и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть Ванкувер»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Ещё по разу отличились Марко Сканделла и Дэвид Перрон. Также на счету Тарасенко результативная передача. Форвард Павел Бучневич отметился результативной передачей. Нападающий Алексей Торопченко не записал на свой счёт результативных действий.

Единственный гол за «Ванкувер» забил Брэд Хан. Российский нападающий Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата»

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Сканделла (Тарасенко, Томас) – 06:37 (5x5)   2:0 Перрон (Барбашёв) – 14:02 (5x5)   3:0 Тарасенко (Бучневич, Томас) – 40:49 (5x5)   3:1 Хант (Ламмикко, Подколзин) – 42:13 (5x5)   4:1 Тарасенко (Саад, Шенн) – 57:47 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022