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«Баффало» одолел «Чикаго» в результативном матче

«Баффало» одолел «Чикаго» в результативном матче
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В эти минуты в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:5.

Счёт голам открыли хозяева – забил Кэлвин де Хаан на 8-й минуте матча. На 14-й минуте удвоил преимущество Сэм Лафферти. На 17-й минуте ещё один гол для хозяев забил Джонатан Тэйвз.

На 22-й за хозяев забил и Сет Джонс. На 25-й минуте первую шайбу отыграл Виктор Олофссон. Через 6 минут он уже оформил дубль. На 35-й снова забили гости – отличился Кайл Окпосо.

На 43-й минуте Винни Хиностроза сравнял счёт. Через 8 минут Алекс Дебринкэт вновь вывел хозяев вперёд. А на 58-й минуте Алекс Так сделал счёт опять равным. За 11 секунд до сирены Тейдж Томпсон принёс гостям победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 де Хаан (Рэддиш, Кубалик) – 07:53 (5x5)   2:0 Лафферти (Маккейб, Джонсон) – 13:44 (5x5)   3:0 Тэйвз (Курашев, Кубалик) – 16:55 (5x4)   4:0 Джонс (Дебринкэт, Строум) – 21:21 (5x5)   4:1 Олофссон (Козенс, Йокихарью) – 24:50 (5x4)   4:2 Олофссон (Скиннер) – 30:24 (5x5)   4:3 Окпосо (Козенс, Батчер) – 34:32 (5x5)   4:4 Хиностроза (Далин, Томпсон) – 42:39 (5x5)   5:4 Дебринкэт (Кейн, Строум) – 50:56 (5x4)   5:5 Так (Олофссон, Миттельштадт) – 57:46 (5x5)   5:6 Томпсон (Далин, Так) – 59:49 (5x4)
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