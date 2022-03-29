«Баффало» одолел «Чикаго» в результативном матче

В эти минуты в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:5.



Счёт голам открыли хозяева – забил Кэлвин де Хаан на 8-й минуте матча. На 14-й минуте удвоил преимущество Сэм Лафферти. На 17-й минуте ещё один гол для хозяев забил Джонатан Тэйвз.



На 22-й за хозяев забил и Сет Джонс. На 25-й минуте первую шайбу отыграл Виктор Олофссон. Через 6 минут он уже оформил дубль. На 35-й снова забили гости – отличился Кайл Окпосо.



На 43-й минуте Винни Хиностроза сравнял счёт. Через 8 минут Алекс Дебринкэт вновь вывел хозяев вперёд. А на 58-й минуте Алекс Так сделал счёт опять равным. За 11 секунд до сирены Тейдж Томпсон принёс гостям победу.