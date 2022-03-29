«Баффало» одолел «Чикаго» в результативном матче

В эти минуты в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:5.
Счёт голам открыли хозяева – забил Кэлвин де Хаан на 8-й минуте матча. На 14-й минуте удвоил преимущество Сэм Лафферти. На 17-й минуте ещё один гол для хозяев забил Джонатан Тэйвз.
На 22-й за хозяев забил и Сет Джонс. На 25-й минуте первую шайбу отыграл Виктор Олофссон. Через 6 минут он уже оформил дубль. На 35-й снова забили гости – отличился Кайл Окпосо.
На 43-й минуте Винни Хиностроза сравнял счёт. Через 8 минут Алекс Дебринкэт вновь вывел хозяев вперёд. А на 58-й минуте Алекс Так сделал счёт опять равным. За 11 секунд до сирены Тейдж Томпсон принёс гостям победу.
- 29 марта 2022
-
06:41
-
06:21
-
06:04
-
05:03
-
04:35
-
03:57
-
01:34
- 28 марта 2022
-
23:45
-
23:15
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:28
-
22:19
-
21:55
-
21:48
-
21:31
-
21:17
-
20:40
-
20:06
-
19:15
-
18:35
-
18:30
-
18:07
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
16:09
-
15:54
-
15:50
-
15:39
-
15:30
-
15:19