Владимир Тарасенко – первая звезда матча «Сент-Луис» – «Ванкувер»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко признан первой звездой матча. Россиянин отметился дублем и одной голевой передачей. Второй звездой матча признан голкипер победителей Вилле Хуссо – на его счету 35 сэйвов. Третьим стал Марко Сканделла. Он отметился одним голом.



Также в составе победителей отличился Дэвид Перрон. Форвард Павел Бучневич отметился результативной передачей. Нападающий Алексей Торопченко не записал на свой счёт результативных действий.



Единственный гол за «Ванкувер» забил Брэд Хан. Российский нападающий Василий Подколзин записал на свой счёт результативную передачу.

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