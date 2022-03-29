Владимир Тарасенко стал 22-м российским хоккеистом, набравшим 500 очков в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил дубль и отдал голевую передачу в очередном матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (4:1). Таким образом, россиянин заработал 500 очков в НХЛ.



Российскому форварду понадобилось на это достижение 589 матчей. В его активе насчитывается 241 заброшенная шайба и 259 результативных передач.



Тарасенко был признан первой звездой этого матча. Второй звездой матча признан голкипер победителей Вилле Хуссо – на его счету 35 сэйвов. Третьим стал Марко Сканделла. Он отметился одним голом.

Тарасенко стал 22-м российским хоккеистом, набравшим 500 очков в НХЛ. Первое же место по количеству набранных очков занимает форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1398 очков).

«Сент-Луис» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко после 65 проведённых встреч.