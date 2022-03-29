Владимир Тарасенко обошёл Сёмина в списке лучших российских снайперов НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил дубль в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).



Он забросил 241-ю шайбу в карьере в НХЛ, проведя 589 встреч. Таким образом, Тарасенко обошёл Александра Сёмина в списке лучших российских снайперов в Национальной хоккейной лиге. От занимающего 11-е место Алексея Жамнова нападающий «Сент-Луиса» отстаёт на 8 голов — 249 в 807 матчах. Павел Дацюк, находящийся на 10-м месте, забросил на 73 шайбы больше — 314 в 953 встречах.

Также Тарасенко стал 22-м российским хоккеистом, набравшим 500 очков в НХЛ. Первое же место по количеству набранных очков занимает форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1398 очков).

«Сент-Луис» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко после 65 проведённых встреч.