«Эдмонтон» дома разгромил «Аризону», у Маклауда – три очка
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:1.
Уже на 5-й минуте матча форвард хозяев Коннор Макдэвид открыл счёт в матче. На 11-й минуте преимущество удвоил Райан Маклауд. На 16-й же минуте одну шайбу отыграл Клейтон Келлер.
На 23-й минуте Маклауд оформил дубль. После На 33-й минуте забил Уоррен Фёгеле, которому ассистировал Маклауд, а на 37-й минуте шайбу забросил Зак Хайман. Точку в матче поставил Леон Драйзайтль на 50-й минуте матча.
Это всего лишь вторая победа «Эдмонтона» за последние пять матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Макдэвид (Пульюярви) – 04:05 (5x5) 2:0 Маклауд (Нурс, Райан) – 10:24 (5x5) 2:1 Келлер (Кессел, Гостисбер) – 15:52 (5x4) 3:1 Маклауд (Ямамото, Кит) – 22:32 (5x4) 4:1 Фёгеле (Бэрри, Маклауд) – 32:28 (5x5) 5:1 Хайман (Драйзайтль) – 36:11 (5x5) 6:1 Драйзайтль (Пульюярви) – 49:53 (5x5)
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