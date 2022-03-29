«Эдмонтон» дома разгромил «Аризону», у Маклауда – три очка

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:1.



Уже на 5-й минуте матча форвард хозяев Коннор Макдэвид открыл счёт в матче. На 11-й минуте преимущество удвоил Райан Маклауд. На 16-й же минуте одну шайбу отыграл Клейтон Келлер.



На 23-й минуте Маклауд оформил дубль. После На 33-й минуте забил Уоррен Фёгеле, которому ассистировал Маклауд, а на 37-й минуте шайбу забросил Зак Хайман. Точку в матче поставил Леон Драйзайтль на 50-й минуте матча.

Это всего лишь вторая победа «Эдмонтона» за последние пять матчей.