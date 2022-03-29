Судьи отменили гол Овечкина в ворота «Каролины» из-за фола Оши. Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.



Капитан и российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин мог отличиться в 43-й раз в сезоне. 36-летний форвард забросил шайбу в ворота «Каролины», но она не была засчитана. Судьи рассмотрели нарушение правил со стороны другого нападающего «Вашингтона» — Ти Джея Оши — за несколько секунд до взятия ворот Овечкиным. Видео с эпизодом можно посмотреть здесь.



В текущем сезоне Овечкин провёл 66 матчей, в которых набрал 78 (42+36) очков при общей полезности "+4".



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