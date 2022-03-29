Форвард «Баффало» забил курьёзный победный гол за 11 секунд до конца матча с «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:5.



Победную шайбу за 11 секунд до конца основного времени встречи в большинстве забросил форвард «Баффало» Тейдж Томпсон. После броска у нападающего сломалась клюшка, шайба отлетела в борт за воротами голкипера «Чикаго» Кевина Ланкинена, после чего рикошетом попала ему в конёк и залетела в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что по ходу встречи «Баффало» уступал со счётом 0:4, после чего также проигрывал 4:5, но сумел одержать победу.