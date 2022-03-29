Главный тренер «Сент-Луиса» оценил достижение Тарасенко отметки в 500 очков за клуб

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал игру российского нападающего клуба Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (4:1). 30-летний россиянин набрал 500-е очко за «блюзменов» в рамках НХЛ.



«Это большое достижение. Он показывает отличную игру на протяжении длительного времени. В настоящий момент он стал более разносторонним игроком, чем когда я впервые пришёл в клуб. В этом сезоне он мог забить как минимум 30 голов, потому что у него было много хороших бросков», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.



Для того, чтобы набрать 500 баллов, российскому форварду понадобилось 589 матчей. В его активе 241 заброшенная шайба и 259 результативных передач в Национальной хоккейной лиге.



«Сент-Луис» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко после 65 проведённых встреч.



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