«Нефтехимик» подписал новый контракт с форвардом Лещенко

Нижнекамский «Нефтехимик» в «Твиттере» сообщил о продлении контракта с форвардом Вячеславом Лещенко.



Отмечается, что соглашение заключено до конца сезона-2022/2023.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 26-летний форвард выступал также за «Витязь». Он провёл 30 матчей, набрав 16 (12+4) очков при показателе полезности "+1". В плей-офф Лещенко сыграл в четырёх встречах, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при общей полезности "+3".



Всего хоккеист провёл 359 матчей в КХЛ за «Нефтехимик», «Витязь», «Куньлунь», «Спартак», «Ак Барс», «Сочи» и «Атлант», набрав 130 (65+65) баллов при показателе полезности "-27".



«Нефтехимик» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступил в серии «Трактору» (0-4).