Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» подписал новый контракт с форвардом Лещенко

«Нефтехимик» подписал новый контракт с форвардом Лещенко
Комментарии

Нижнекамский «Нефтехимик» в «Твиттере» сообщил о продлении контракта с форвардом Вячеславом Лещенко.

Отмечается, что соглашение заключено до конца сезона-2022/2023.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 26-летний форвард выступал также за «Витязь». Он провёл 30 матчей, набрав 16 (12+4) очков при показателе полезности "+1". В плей-офф Лещенко сыграл в четырёх встречах, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при общей полезности "+3".

Всего хоккеист провёл 359 матчей в КХЛ за «Нефтехимик», «Витязь», «Куньлунь», «Спартак», «Ак Барс», «Сочи» и «Атлант», набрав 130 (65+65) баллов при показателе полезности "-27".

«Нефтехимик» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступил в серии «Трактору» (0-4).

Уволят или дадут ещё шанс? Что станет с тренерами, чьи клубы уже вылетели из плей-офф КХЛ Уволят или дадут ещё шанс? Что станет с тренерами, чьи клубы уже вылетели из плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022