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Вайсфельд объяснил, почему «Салават» долгое время делал ставку на иностранцев

Вайсфельд объяснил, почему «Салават» долгое время делал ставку на иностранцев
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с приобретением легионеров в «Салавате Юлаеве».

«Салават» долгое время делал ставку на легионеров не из-за того, что они просто хотели легионеров. Это немного иначе работает. Клуб понимает, какими обладает средствами, и исходя из этого приглашает игроков. В клубе знают, какие нужны люди для первого звена, и делают свой выбор на рынке. Вот и всё.

Грубо говоря: российский игрок уровня Хартикайнена — это кто? Допустим, Слепышев. К примеру. Но он в другой команде и вообще не доступен. Так что на иностранцев в Уфе ориентировались не потому, что они иностранцы, а потому, что на тот момент это был лучший вариант с точки зрения «цена-качество». А сейчас ситуация меняется, но она меняется не только для «Салавата». Да и потом с иностранцами неизвестно — может они ещё приедут», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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