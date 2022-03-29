Вайсфельд: у ЦСКА всё слишком хорошо. Это их единственный минус в этом плей-офф

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.



«Если честно, на меня очень сильное впечатление в плей-офф КХЛ производит ЦСКА. Я очень удивлён в хорошем смысле. Единственный минус, который я вижу у ЦСКА — у них всё слишком хорошо. Неужели это так будет до Кубка? Просто какое-то невероятное впечатление оставляют, при этом в регулярке не было ощущения, что они на голову сильнее своих соперников», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.



Напомним, ЦСКА в финале Западной конференции сыграет с санкт-петербургским СКА. Ранее подопечные Сергея Фёдорова обыграли в сериях «Локомотив» и московское «Динамо» (обе — 4-0).



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