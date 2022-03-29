Генменеджеры 11 клубов НХЛ провели собрание впервые с 2020 года

Генеральные менеджеры 11 клубов Национальной хоккейной лиги провели встречу впервые более, чем за два года, сообщает официальный сайт НХЛ.
«Я только что говорил об этом с Гэри Беттмэном и сказал, это намного лучше, чем конференции в Zoom, особенно когда в комнате 11 новых лиц. Было очень приятно встретиться сегодня, увидеть лица друг друга и услышать голос. В этом есть большая ценность», — сказал старший исполнительный вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл.
На встрече присутствовали следующие менеджеры: Билл Армстронг («Аризона Койотс»), Кайл Дэвидсон («Чикаго Блэкхоукс»), Крис Друри («Нью-Йорк Рейнджерс»), Том Фитцджеральд («Нью-Джерси Дэвилз»), Кент Хьюз («Монреаль Канадиенс»), Билл Зито («Флорида Пантерз»), Пэт Вербик («Анахайм Дакс»), Патрик Олвин («Ванкувер Кэнакс») и Джо Уилл («Сан-Хосе Шаркс», исполняющий обязанности генерального директора), для которых это собрание стало первым на посту. Рон Хекстолл («Питтсбург Пингвинз») и Рон Фрэнсис («Сиэтл Кракен») ранее присутствовали на встречах в качестве руководителей других команд.
Генеральные менеджеры также заслушали отчёты о состоянии НХЛ, в том числе статистические данные о том, как результативность в этом сезоне поднялась до исторического уровня.
Встречи продолжатся во вторник, когда ожидается, что лига представит обновлённую информацию о потолке зарплат на следующий сезон и о будущем Кубке мира по хоккею, который должен состояться в 2024 году.
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