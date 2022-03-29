Генменеджер «Монреаля»: Сен-Луи доказал, что является особенным тренером

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз прокомментировал вероятность исполняющего обязанности главного тренера клуба Мартена Сен-Луи остаться в клубе на постоянной основе.



«Я бы хотел, чтобы он стал частью организации на длительный срок и снял приставку исполняющего обязанности. С точки зрения успеха и влияния, которое он оказал, я ожидал, что он окажет влияние, без сомнений. Возможно, не такое значительное, какое он смог показать за такой короткий период времени. Он — особенный человек, и он доказал, что является особенным тренером», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.



«Монреаль» занимает последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 47 очков после 66 матчей.