«Я понятия не имел, что шайба в воротах». Томпсон — о победном голе в матче с «Чикаго»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон прокомментировал невероятный победный гол, который он забил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (6:5).
«Я был уже на полпути к скамейке запасных и услышал, как наша скамейка сходит с ума. Я обернулся и увидел, что партнёры догоняют меня. Да, я понятия не имел, что шайба оказалась в воротах», — приводит слова Томпсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, после броска у нападающего сломалась клюшка, шайба отлетела в борт за воротами голкипера «Чикаго» Кевина Ланкинена, после чего рикошетом попала ему в конёк и залетела в сетку.
«Баффало» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков после 67 матчей.
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