«Я понятия не имел, что шайба в воротах». Томпсон — о победном голе в матче с «Чикаго»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон прокомментировал невероятный победный гол, который он забил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (6:5).



«Я был уже на полпути к скамейке запасных и услышал, как наша скамейка сходит с ума. Я обернулся и увидел, что партнёры догоняют меня. Да, я понятия не имел, что шайба оказалась в воротах», — приводит слова Томпсона официальный сайт НХЛ.



Напомним, после броска у нападающего сломалась клюшка, шайба отлетела в борт за воротами голкипера «Чикаго» Кевина Ланкинена, после чего рикошетом попала ему в конёк и залетела в сетку.



«Баффало» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков после 67 матчей.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме Форвард «Баффало» забил курьёзный победный гол за 11 секунд до конца матча с «Чикаго»