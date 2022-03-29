«Спартак» продолжит проводить домашние матчи КХЛ на арене «Мегаспорт» в сезоне-2022/2023

Как стало известно «Чемпионату», московский хоккейный клуб «Спартак» в следующем сезоне КХЛ продолжит проводить домашние матчи на арене «Мегаспорт». Ранее появлялась информация, что красно-белые могут перебраться в Балашиху на арену имени Юрия Ляпкина, где в нынешнем сезоне играет домашние встречи «Авангард».



Напомним, что в следующем сезоне «ястребы» планируют вернуться в Омск и начать выступление на новой домашней арене.



«Спартак» завершил регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф красно-белые должны были встретиться с «Йокеритом», но финский клуб снялся с розыгрыша Кубка Гагарина — 2022. В 1/2 финала Запада «Спартак» уступил в серии СКА (1-4).



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