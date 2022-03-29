Источник: московское «Динамо» и «Барыс» имеют задолженности по зарплате хоккеистам

Московское «Динамо» и казахстанский «Барыс» имеют задолженности по зарплатам перед игроками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.



«По состоянию на 28 марта 2022 года задолженность по оплате труда хоккеистов имеется у двух клубов — »Динамо" (Москва) и «Барыс», — сообщила пресс-служба.



Напомним, бело-голубые заняли четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона. В первом раунде плей-офф «Динамо» переиграло в серии «Северсталь» (4-3), а во втором раунде уступило ЦСКА (0-4).



«Барыс» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Юрия Михайлиса уступили в серии магнитогорскому «Металлургу» (1-4).



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