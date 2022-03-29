«Толпар» сообщил о расторжении контракта со старшим тренером клуба Бердичевским

Старший тренер уфимского «Толпара» Лев Бердичевский покидает команду, сообщает официальный сайт «Салавата Юлаева».



Отмечается, что контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.



«Салават Юлаев» благодарит Льва Сергеевича за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере», — говорится в заявлении.



«Толпар» по итогам регулярного сезона Молодёжной хоккейной лиги занял четвёртое место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф уступив казанскому «Ирбису» в серии со счётом 1-3.



Бердичевский возглавлял «Толпар» с июля 2021 года, сменив на этом посту Игоря Гришина. Ранее 46-летний специалист также работал в МХЛ и возглавлял «Юниор», «Русских Витязей», СКА-Варяги и СКА-1946.