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«Толпар» сообщил о расторжении контракта со старшим тренером клуба Бердичевским

«Толпар» сообщил о расторжении контракта со старшим тренером клуба Бердичевским
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Старший тренер уфимского «Толпара» Лев Бердичевский покидает команду, сообщает официальный сайт «Салавата Юлаева».

Отмечается, что контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

«Салават Юлаев» благодарит Льва Сергеевича за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере», — говорится в заявлении.

«Толпар» по итогам регулярного сезона Молодёжной хоккейной лиги занял четвёртое место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф уступив казанскому «Ирбису» в серии со счётом 1-3.

Бердичевский возглавлял «Толпар» с июля 2021 года, сменив на этом посту Игоря Гришина. Ранее 46-летний специалист также работал в МХЛ и возглавлял «Юниор», «Русских Витязей», СКА-Варяги и СКА-1946.

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