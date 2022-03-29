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Андрей Кутейкин может войти в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в следующем сезоне

Андрей Кутейкин может войти в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в следующем сезоне
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Как стало известно «Чемпионату», известный 37-летний защитник Андрей Кутейкин может войти в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в следующем сезоне.

Кутейкин не играл в официальных матчах с ноября 2020 года, когда хоккеист выступал за «Спартак». Нынешний сезон Кутейкин пропустил полностью, но официально о завершении карьеры не объявлял.

На счету 37-летнего хоккеиста 511 проведённых матчей в КХЛ, в которых он набрал 183 (66+117) очков при показателе полезности "+87". Кутейкин выступал за «Салават Юлаев» (2004 — 2013), СКА (2013 — 2016), «Авангард» (2016), московское «Динамо» (2016 — 2018) и «Спартак» (2018 — 2021).

Защитник выигрывал Кубок Гагарина с «Салаватом» в 2011 году, а также со СКА в 2015-м.

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