Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид повторил достижение Марио Лемье и Пола Коффи

Коннор Макдэвид повторил достижение Марио Лемье и Пола Коффи
Комментарии

В ночь с 28 с 29 марта в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:1.

Уже на 5-й минуте 25-летний нападающий хозяев Коннор Макдэвид открыл счёт во встрече. Как отмечает официальная пресс-служба НХЛ, 25-летний канадец в седьмой раз в карьере набирает очки не менее чем в 10 матчах подряд. Макдэвид стал всего лишь восьмым игроком в истории НХЛ в возрасте до 25 лет включительно, который смог добиться такой серии. Остальными игроками являются Уэйн Гретцки (18 раз), Пьер Тарджон (8), Дени Савар (8), Брайан Троттье (8), Марио Лемье (7), Пол Коффи (7) и Майк Босси (7).

Новость по теме
Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин опустился на 13-е место и отстаёт от Макдэвида на 20 очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022