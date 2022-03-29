Коннор Макдэвид повторил достижение Марио Лемье и Пола Коффи

В ночь с 28 с 29 марта в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Аризону Койотс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:1.

Уже на 5-й минуте 25-летний нападающий хозяев Коннор Макдэвид открыл счёт во встрече. Как отмечает официальная пресс-служба НХЛ, 25-летний канадец в седьмой раз в карьере набирает очки не менее чем в 10 матчах подряд. Макдэвид стал всего лишь восьмым игроком в истории НХЛ в возрасте до 25 лет включительно, который смог добиться такой серии. Остальными игроками являются Уэйн Гретцки (18 раз), Пьер Тарджон (8), Дени Савар (8), Брайан Троттье (8), Марио Лемье (7), Пол Коффи (7) и Майк Босси (7).