Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустит матч с «Коламбусом»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин пропустит гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на официальном сайте клуба.

Вратарь не отправился вместе с командой на выезд.

Ранее главный тренер «островитян» Барри Тротц сообщил, что у Сорокина травма верхней части тела и он проходит лечение.

В текущем сезоне голкипер провёл 43 матча и оформил шесть шат-аутов. Россиянин проводит второй сезон в НХЛ, в прошлом году на его счету 29 игр. На данный момент «Айлендерс» занимают 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков после 64 игр. В плей-офф выходят по восемь лучших команд из каждой конференции.



В ближайшем матче «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь с 29 на 30 марта.