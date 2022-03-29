«Омские Ястребы» отыгрались с 1:4 за период, в овертайме выбив «Стальных Лис» из плей-офф

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, в котором местные «Стальные Лисы» принимали «Омских Ястребов». Встреча завершилась победой гостей во втором овертайме со счётом 5:4 (1:3, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0). Омичи вышли в следующую стадию плей-офф.

Омская команда после двух периодов проигрывала со счётом 1:4. Единственный к тому моменту гол в составе «ястребов» смог забить Данила Ганин. За «Стальных Лис» забросили Эдгар Варагян, Захар Захаров и Роман Канцеров, оформивший дубль. На 44-й минуте Никита Савченко отыграл один гол — 2:4. На 54-й минуте Никита Холодилин сократил отставание до минимума. На 59-й минуте Глеб Трикозов сумел сравнять счёт — 4:4.

Первый овертайм завершился вничью, а на 82-й минуте после контратаки Егор Сердюк принёс своей команде победу — 5:4.

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Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Омских Ястребов», благодаря ему команда вышла в полуфинал плей-офф МХЛ. «Стальные Лисы» покинули розыгрыш.