Главный тренер «Стальных Лис» высказался о решающем голе после вылета из плей-офф

Главный тренер клуба МХЛ «Стальные Лисы» Станислав Шумик высказался после поражения в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф с «Омскими Ястребами» (4:5 2ОТ, 2-3) и вылета из плей-офф.
«По голу в овертайме… Нет запроса, значит, нет запроса. Можем поздравить соперника с победой. Самый ли драматичный матч в карьере? Именно такого плана — да, в первый раз. Работаю с 2009 года тренером…
Согласен ли, что эпизод с решающим голом «Омских Ястребов» во втором овертайме должен стать прецедентом, после которого в МХЛ введут тренерские запросы на положение вне игры? Думаю, да. Прогресс идёт вперёд. Это важно в таких матчах, которые идут до одной ошибки. Игра шла волнами: то у одних преимущество, то у других. Должен быть видеоконтроль моментов. Все парни бьются, стараются. Все нервничают, выплёскивают эмоции. Как человек может определить вне игры на глаз? Мы тренерским штабом со своего ракурса видим, что игрок с ногами запрыгнул в зону и ловит шайбу в ней. Тонкий момент. Из этого складываются судьбы людей, тренеров, молодых игроков. Конечно, это всё отговорки. Но я бы действительно ввёл такую систему», — сказал Шумик после матча.
- 29 марта 2022
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