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RMNB — об отменённом голе Овечкина: это было худшее судейство, какое только можно увидеть

RMNB — об отменённом голе Овечкина: это было худшее судейство, какое только можно увидеть
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Обозреватель RMNB (Russian Machine Never Breaks) Иэн Оланд поделился мнением об отменённой шайбе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (1:6).

«В матче с «Каролиной» «Вашингтон» лишился шайбы Алекса Овечкина в большинстве, и это было худшее судейство, какое только можно увидеть.

Инцидент имел место в первом периоде. У Ти Джея Оши, который боролся за позицию между кругами для вбрасывания, буквально с корнем вырвал из рук клюшку форвард «Харрикейнз» Джордан Стаал, прокатывавшийся мимо, чтобы накрыть Ови на левом фланге. Оши покатился за своим снарядом и, вновь овладев им, выбил в отместку клюшку из рук Стаала.

Овечкин в эти же секунды забил гол из своего офиса, однако за мгновение до того, как шайба оказалась в сетке, судьи свистнули нарушение правил… и не в пользу «Кэпиталз».

Оши пришёл в бешенство, и его можно понять. Отправляясь в бокс для штрафников, он непрерывно кричал что-то в сторону рефери. Затем нападающий «Кэпиталз» также с размаху зарядил клюшкой по заградительному стеклу, едва избежав дополнительного штрафа за неспортивное поведение.

«Кэпиталз» на тот момент уступали со счётом 0:2, и можно предположить, что данный эпизод оказал большое влияние на итоговый результат. «Вашингтон» в конечном счёте проиграл — 1:6.

Эй, Джордан, так делать нельзя», — приводит слова Оланда Russian Machine Never Breaks.

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