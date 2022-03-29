RMNB — об отменённом голе Овечкина: это было худшее судейство, какое только можно увидеть

Обозреватель RMNB (Russian Machine Never Breaks) Иэн Оланд поделился мнением об отменённой шайбе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (1:6).

«В матче с «Каролиной» «Вашингтон» лишился шайбы Алекса Овечкина в большинстве, и это было худшее судейство, какое только можно увидеть.



Инцидент имел место в первом периоде. У Ти Джея Оши, который боролся за позицию между кругами для вбрасывания, буквально с корнем вырвал из рук клюшку форвард «Харрикейнз» Джордан Стаал, прокатывавшийся мимо, чтобы накрыть Ови на левом фланге. Оши покатился за своим снарядом и, вновь овладев им, выбил в отместку клюшку из рук Стаала.



Овечкин в эти же секунды забил гол из своего офиса, однако за мгновение до того, как шайба оказалась в сетке, судьи свистнули нарушение правил… и не в пользу «Кэпиталз».



Оши пришёл в бешенство, и его можно понять. Отправляясь в бокс для штрафников, он непрерывно кричал что-то в сторону рефери. Затем нападающий «Кэпиталз» также с размаху зарядил клюшкой по заградительному стеклу, едва избежав дополнительного штрафа за неспортивное поведение.



«Кэпиталз» на тот момент уступали со счётом 0:2, и можно предположить, что данный эпизод оказал большое влияние на итоговый результат. «Вашингтон» в конечном счёте проиграл — 1:6.



Эй, Джордан, так делать нельзя», — приводит слова Оланда Russian Machine Never Breaks.