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Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Со счётом 4:1 победу одержали гости.

В составе «Питтсбурга» отличились Брайан Бойл и Сидни Кросби. Евгений Малкин отметился голевой передачей. У «Рейнджерс» забивали Фрэнк Ватрано, Брэйден Шнайдер и Крис Крайдер. Артемий Панарин записал в свой актив два паса. Теперь у российского форварда «синерубашечников» 60 голевых передач в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 22 сейва.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Миннесотой Уайлд» в гостях. Встреча состоится в ночь с 31 марта на 1 апреля и начнётся в 03:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» отправится в Детройт, где сыграет с «Детройт Ред Уингз». Матч пройдёт в ночь с 30 на 31 марта и начнётся в 02:30 мск.

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НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бойл (Дюмулен, Летанг) – 14:24 (5x5)   1:1 Ватрано (Зибанеджад, Крайдер) – 33:32 (5x5)   1:2 Шнайдер (Панарин, Копп) – 37:04 (5x5)   1:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 41:06 (5x4)   2:3 Кросби (Малкин, Летанг) – 50:37 (5x4)
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