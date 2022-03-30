Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Со счётом 4:1 победу одержали гости.



В составе «Питтсбурга» отличились Брайан Бойл и Сидни Кросби. Евгений Малкин отметился голевой передачей. У «Рейнджерс» забивали Фрэнк Ватрано, Брэйден Шнайдер и Крис Крайдер. Артемий Панарин записал в свой актив два паса. Теперь у российского форварда «синерубашечников» 60 голевых передач в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 22 сейва.



В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Миннесотой Уайлд» в гостях. Встреча состоится в ночь с 31 марта на 1 апреля и начнётся в 03:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» отправится в Детройт, где сыграет с «Детройт Ред Уингз». Матч пройдёт в ночь с 30 на 31 марта и начнётся в 02:30 мск.



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