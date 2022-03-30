Ничушкин сравнял счёт в матче с «Калгари», отличившись в большинстве. Это его 18-й гол

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился 2-й период, счёт в матче равный – 1:1.

На 14-й минуте встречи на гол форварда «Калгари» Тайлера Тоффоли в большинстве ответил российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, поразивший ворота соперников также при численном преимуществе.

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Таким образом, на счету Ничушкина уже 38 (18+20) очков в 49 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+17» и 10 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ он провёл 391 встречу и отметился 160 (64+96) результативными действиями.