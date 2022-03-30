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Ничушкин сравнял счёт в матче с «Калгари», отличившись в большинстве. Это его 18-й гол

Ничушкин сравнял счёт в матче с «Калгари», отличившись в большинстве. Это его 18-й гол
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился 2-й период, счёт в матче равный – 1:1.

На 14-й минуте встречи на гол форварда «Калгари» Тайлера Тоффоли в большинстве ответил российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, поразивший ворота соперников также при численном преимуществе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Таким образом, на счету Ничушкина уже 38 (18+20) очков в 49 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+17» и 10 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ он провёл 391 встречу и отметился 160 (64+96) результативными действиями.

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