Кросби набрал 70 очков в текущем сезоне НХЛ и повторил достижение Овечкина и Торнтона

34-летний канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) покорил отметку в 70 (25+45) очков в нынешнем сезоне, отметившись заброшенной шайбой.

Как отмечает пресс-служба «Питтсбурга» в «Твиттере», он покорил эту отметку в 70 очков уже в 12-й раз за карьеру, сравнявшись среди действующих игроков по этому показателю с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и 42-летним нападающим «Флориды Пантерз» Джо Торнтоном.

Всего за карьеру в НХЛ Кросби провёл 1095 матчей, в которых набрал 1395 (511+884) очков при коэффициенте полезности «+195» и 723 минутах штрафного времени. Его 12-летний контракт на общую сумму $ 104,4 млн ($ 8,7 млн за сезон) истекает по окончании сезона-2024/2025.