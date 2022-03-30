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Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Калгари»

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Калгари»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встретились лидеры Западной конференции: «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Игра прошла в Калагри (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 1:2.

Единственный гол «Калгари» забил форвард команды Тайлер Тоффоли. В составе «Колорадо» дубль оформил Валерий Ничушкин. Заброшенные шайбы стали для российского нападающего 18-й и 19-й в сезоне.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» с 88 баллами остаётся вторым. «Колорадо», набрав 100 очков, продолжает занимать первое место. В следующем матче «Калгари» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Колорадо» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Тоффоли (Андерссон, Ткачук) – 29:31 (5x3)   1:1 Ничушкин (Макар, Тэйвз) – 33:46 (5x4)   1:2 Ничушкин (Рантанен, Тэйвз) – 50:52 (5x4)
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