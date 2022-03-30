Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Калгари»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встретились лидеры Западной конференции: «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш». Игра прошла в Калагри (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 1:2.

Единственный гол «Калгари» забил форвард команды Тайлер Тоффоли. В составе «Колорадо» дубль оформил Валерий Ничушкин. Заброшенные шайбы стали для российского нападающего 18-й и 19-й в сезоне.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» с 88 баллами остаётся вторым. «Колорадо», набрав 100 очков, продолжает занимать первое место. В следующем матче «Калгари» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Колорадо» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».