Плющев: Хартли сказал, что давление будет на «Магнитке»? Не думаю, 8-го-то матча не будет

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о предстоящем седьмом матче серии полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом».
«Хартли сказал, что давление теперь на «Металлурге»? В седьмом матче давление будет и на ту, и на другую команду. Восьмого-то матча не будет. Либо левые, либо правые должны будут прекратить движение по направлению к финалу конференции. Не думаю, что на «Магнитку» будет больше давления, чем на Омск.
Возможно, дома иногда тяжелее играть, чем на выезде, но к этой серии это не относится. Здесь всё немножко по-другому. Когда идёт ответственный матч, трибуны ждут только победы, весь бомонд в вип-зоне тоже. Здесь важно, как поведёт себя тренерский штаб «Магнитки», насколько он сумеет адекватно подойти к игре и подготовить команду.
Не думаю, что команды закроются, но обороне они должны уделить достаточно серьёзное внимание. Пропускать по шесть шайб в матче плей-офф это многовато. Тем более, что вратари у обеих команд далеко не мальчики, они опытные и мастеровитые. В шестом матче вообще не узнал «Магнитку». Такое ощущение, что клуб очень хотел перевезти игру в Магнитогорск», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, встреча состоится сегодня, в среду, 30 марта, на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17:00 по московскому времени.
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