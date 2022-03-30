Валерий Ничушкин признан первой звездой матча «Калгари» — «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин получил звание первой звезды встречи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Российский форвард забросил две шайбы, которые принесли его команде победу со счётом 2:1.

Второй звездой стал забивший единственный гол «Калгари» Тайлер Тоффоли. Третьей — также игрок «Колорадо» Микко Рантанен, он отдал результативную передачу.

Последний раз Ничушкина признавали первой звездой в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0) 16 марта, тогда он также набрал два очка (1+1). На счету Валерия уже 39 (19+20) очков в 49 матчах нынешнего сезона. Российский нападающий перешёл в «Колорадо» из «Даллас Старз» августе 2019 года. В нынешнем клубе после 169 выступлений ему удалось набрать 87 (42+45) баллов.