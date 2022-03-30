В «СКА Арене» сообщили, что большая часть импортного оборудования уже поставлена на объект

Директор по связям с общественностью и СМИ ООО «СКА Арены» Ольга Рудакова рассказала о поставках импортного оборудования для строительства стадиона в Санкт-Петербурге.
«Что касается поставок импортного оборудования. Определённые сложности по ряду позиций, безусловно, возникают, и каждый контракт с поставщиками рассматривается индивидуально. Важно, что большая часть импортного оборудования законтрактована и уже поставлена на объект, по позициям, которые попадают под высокие риски непоставки, рассматриваются варианты аналоги», – сказала Рудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Напомним, стадион запроектирован в статусе самого большого ледового дворца в мире. Строительство комплекса должно быть завершено осенью 2022 года.
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