Расписание и время матча плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 30 марта

Сегодня, 30 марта, пройдёт очередной игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.
В 17:00 мск в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» сыграет с омским «Авангардом» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции. В настоящий момент счёт в серии равный — 3-3. Победитель матча выйдет в финал Восточной конференции.
В других сериях 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» (4-0), а СКА обыграл «Спартак» (4-1). Таким образом, определились участники финала Западной конференции Кубка Гагарина – 2022. На Востоке «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел в финал.
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