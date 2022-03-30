Как завершится седьмой матч серии «Металлург» – «Авангард»?

Сегодня, 30 марта, пройдёт очередной игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча. В 17:00 мск в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» сыграет с омским «Авангардом» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции. В настоящий момент счёт в серии равный — 3-3. Победитель матча выйдет в финал Восточной конференции.

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В других сериях 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» (4-0), а СКА обыграл «Спартак» (4-1). Таким образом, определились участники финала Западной конференции Кубка Гагарина – 2022. На Востоке «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел в финал.



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