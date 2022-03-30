МХЛ опубликовала фрагмент с решающим голом «Омских Ястребов», после которого были споры

Вчера, 29 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, в котором местные «Стальные Лисы» принимали «Омских Ястребов». Встреча завершилась победой гостей во втором овертайме со счётом 5:4 (1:3, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0). Омичи вышли в следующую стадию плей-офф.



После матча главный тренер «Стальных Лис» Станислав Шумик был недоволен засчитанной шайбой в овертайме из-за офсайда, однако сегодня МХЛ опубликовала фрагмент со входом игрока «Ястребов» Егора Сердюка в зону.

Посмотреть видео можно в официальной группе МХЛ во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Омская команда после двух периодов проигрывала со счётом 1:4. Единственный к тому моменту гол в составе «ястребов» смог забить Данила Ганин. За «Стальных Лис» забросили Эдгар Варагян, Захар Захаров и Роман Канцеров, оформивший дубль. На 44-й минуте Никита Савченко отыграл один гол — 2:4. На 54-й минуте Никита Холодилин сократил отставание до минимума. На 59-й минуте Глеб Трикозов сумел сравнять счёт — 4:4. Первый овертайм завершился вничью, а на 82-й минуте после контратаки Егор Сердюк принёс своей команде выход в следующий раунд.

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