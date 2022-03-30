Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 30 марта

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 30 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.
«Торонто Мэйпл Лифс» выиграл у «Бостон Брюинз» (6:4), забросив к концу второго периода уже шесть шайб и прервал победную серию «Бостона», состоящую из четырёх матчей.
Дубль Владислава Гаврикова не помог «Коламбус Блю Джекетс» выиграть у «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4), причём по именно Гавриков открыл счёт в этом матче.
«Флорида Пантерз» в результативном матче переиграла «Монреаль Канадиенс», несмотря на то, что по ходу матча уступала в счёте (7:4).
Ассистентский дубль Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» одержать волевую победу над «Питтсбург Пингвинз», в составе которого результативной передачей отметился другой россиянин – Евгений Малкин (3:2).
Российский форвард Никита Кучеров сделал три результативные передачи в матче с «Каролиной Харрикейнз», который завершился победой «Тампа-Бэй Лайтнинг» после овертайма со счётом 4:3.
Кирилл Капризов забил победный гол в ворота «Филадельфии Флайерз» (4:1) и помог «Миннесоте Уайлд» увеличить победную серию до семи матчей подряд.
«Нэшвилл Предаторз» одержал волевую победу над «Оттавой Сенаторз» (4:1).
Дубль Валерия Ничушкина принёс «Колорадо Эвеланш» победу в матче с «Калгари Флэймз» (2:1).
«Даллас Старз» в гостях переиграл «Анахайм Дакс» (3:2) – это поражение стало для «Анахайма» 10-м подряд.
В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (96 очков, 66 матчей), «Каролина Харрикейнз» (96, 67), «Нью-Йорк Рейнджерс» (91, 67), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (90, 66), «Питтсбург Пингвинз» (90, 68), «Торонто Мэйпл Лифс» (89, 66), «Бостон Брюинз» (87, 66), и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 68).
На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (100 очков, 67 матчей), «Калгари Флэймз» (88, 66), «Миннесота Уайлд» (86, 65), «Нэшвилл Предаторз» (82, 67), «Сент-Луис Блюз» (81, 65), «Лос-Анджелес Кингз» (81, 68), «Эдмонтон Ойлерз» (79, 67) и «Даллас Старз» (77, 65).
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