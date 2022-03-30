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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 30 марта

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 30 марта
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 30 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Торонто Мэйпл Лифс» выиграл у «Бостон Брюинз» (6:4), забросив к концу второго периода уже шесть шайб и прервал победную серию «Бостона», состоящую из четырёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Блэквелл (Спецца) – 05:09 (5x5)   1:1 Пастрняк (Бержерон, Макэвой) – 05:59 (5x4)   1:2 Райлли (Нюландер, Таварес) – 09:43 (4x4)   1:3 Керфут – 18:44 (5x5)   1:4 Марнер (Мэттьюс, Бантинг) – 28:28 (5x5)   1:5 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 36:00 (5x4)   1:6 Кемпф (Райлли) – 36:47 (5x5)   2:6 Дебраск (Макэвой, Маршан) – 38:19 (5x5)   3:6 Лазар (Клифтон, Носек) – 53:02 (5x5)   4:6 Холл (Пастрняк, Форборт) – 57:38 (5x5)

Дубль Владислава Гаврикова не помог «Коламбус Блю Джекетс» выиграть у «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4), причём по именно Гавриков открыл счёт в этом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гавриков (Лайне, Пик) – 07:20 (5x5)   1:1 Нельсон (Ли, Барзал) – 11:47 (5x4)   1:2 Бейли (Пажо) – 15:09 (5x5)   1:3 Бовиллье (Нельсон, Ли) – 23:47 (5x5)   1:4 Паризе (Добсон, Барзал) – 29:10 (5x5)   2:4 Гавриков (Ворачек, Лайне) – 33:32 (5x5)   3:4 Бьёркстранд – 44:30 (5x5)

«Флорида Пантерз» в результативном матче переиграла «Монреаль Канадиенс», несмотря на то, что по ходу матча уступала в счёте (7:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Уайдман (Юлёнен, Дофен) – 02:32 (5x5)   1:1 Юбердо (Луостаринен) – 16:17 (4x5)   2:1 Ломберг (Торнтон) – 17:57 (5x5)   3:1 Беннетт (Шьяро) – 22:37 (5x5)   4:1 Ломберг (Барков, Вераге) – 27:57 (5x5)   4:2 Эдмундсон (Судзуки, Бэррон) – 36:24 (5x5)   4:3 Дофен (Перро, Уайдман) – 36:55 (5x5)   4:4 Дворак (Питлик, Савар) – 38:06 (5x5)   5:4 Юбердо (Беннетт, Ломберг) – 41:19 (5x5)   6:4 Марчмент (Беннетт, Райнхарт) – 54:43 (5x5)   7:4 Барков (Юбердо, Жиру) – 57:26 (en)

Ассистентский дубль Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» одержать волевую победу над «Питтсбург Пингвинз», в составе которого результативной передачей отметился другой россиянин – Евгений Малкин (3:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бойл (Дюмулен, Летанг) – 14:24 (5x5)   1:1 Ватрано (Зибанеджад, Крайдер) – 33:32 (5x5)   1:2 Шнайдер (Панарин, Копп) – 37:04 (5x5)   1:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 41:06 (5x4)   2:3 Кросби (Малкин, Летанг) – 50:37 (5x4)

Российский форвард Никита Кучеров сделал три результативные передачи в матче с «Каролиной Харрикейнз», который завершился победой «Тампа-Бэй Лайтнинг» после овертайма со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нидеррайтер (Стаал, Коул) – 07:59 (5x5)   1:1 Киллорн (Кучеров, Пойнт) – 20:52 (5x4)   1:2 Джарвис (Терявяйнен) – 28:41 (5x5)   2:2 Хедман (Чирелли, Стэмкос) – 29:43 (4x4)   2:3 Ахо (Деанджело, Джарвис) – 36:47 (5x5)   3:3 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 46:02 (5x4)   4:3 Стэмкос (Кучеров, Чирелли) – 60:52 (4x3)

Кирилл Капризов забил победный гол в ворота «Филадельфии Флайерз» (4:1) и помог «Миннесоте Уайлд» увеличить победную серию до семи матчей подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Дамба (Болди, Годро) – 14:29 (5x5)   2:0 Капризов (Сперджен, Эрикссон Эк) – 16:23 (5x4)   3:0 Гринвей (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 21:35 (5x5)   4:0 Фиала (Куликов, Годро) – 38:49 (5x5)   4:1 Фрост – 44:21 (5x4)

«Нэшвилл Предаторз» одержал волевую победу над «Оттавой Сенаторз» (4:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Штюцле, Норрис) – 04:53 (5x3)   1:1 Маккэррон (Экхольм, Каррье) – 19:22 (4x5)   2:1 Маккэррон (Экхольм, Казинс) – 38:14 (5x5)   3:1 Жанно (Тренин, Экхольм) – 50:07 (5x5)   4:1 Дюшейн (Форсберг, Каррье) – 59:56 (en)

Дубль Валерия Ничушкина принёс «Колорадо Эвеланш» победу в матче с «Калгари Флэймз» (2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Тоффоли (Андерссон, Ткачук) – 29:31 (5x3)   1:1 Ничушкин (Макар, Тэйвз) – 33:46 (5x4)   1:2 Ничушкин (Рантанен, Тэйвз) – 50:52 (5x4)

«Даллас Старз» в гостях переиграл «Анахайм Дакс» (3:2) – это поражение стало для «Анахайма» 10-м подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Гленденинг, Раффль) – 14:05 (5x5)   1:1 Грант (Зеграс, Шаттенкирк) – 23:54 (5x5)   2:1 Терри (Грант, Зеграс) – 29:48 (5x5)   2:2 Хинц (Робертсон) – 48:28 (5x5)   2:3 Петерсон (Клингберг) – 52:36 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (96 очков, 66 матчей), «Каролина Харрикейнз» (96, 67), «Нью-Йорк Рейнджерс» (91, 67), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (90, 66), «Питтсбург Пингвинз» (90, 68), «Торонто Мэйпл Лифс» (89, 66), «Бостон Брюинз» (87, 66), и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 68).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (100 очков, 67 матчей), «Калгари Флэймз» (88, 66), «Миннесота Уайлд» (86, 65), «Нэшвилл Предаторз» (82, 67), «Сент-Луис Блюз» (81, 65), «Лос-Анджелес Кингз» (81, 68), «Эдмонтон Ойлерз» (79, 67) и «Даллас Старз» (77, 65).

Турнирная таблица НХЛ
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