Хартли рассказал о готовности «Авангарда» к седьмому матчу с «Магниткой»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от седьмого полуфинального матча в Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом». Решающая встреча состоится сегодня, 30 марта, в 17:00 мск.
«Ты тренируешься и играешь весь сезон, чтобы прожить моменты таких матчей. Это впоследствии превращается в прекрасные воспоминания. Встречаются две отличные команды. С учётом шести предыдущих встреч, исход сегодняшней игры предсказать очень сложно. Как только шайба коснётся льда, всё будет зависеть от игроков. Я доволен тем, что вижу, наша команда раскрепощена, знает своё дело, все сконцентрированы.
В седьмом матче никто не хочет стать тем игроком, который допустит ошибку, но хоккей – это игра, которая состоит из ошибок. Матч будет проходить на высоких скоростях, случиться может всё, что угодно. Главное – быть сфокусированным, полностью готовым. Вчера, садясь в самолёт, парни были в хорошем расположении духа, смеялись, мы наслаждаемся моментом. И сегодня мы будем готовы к решающей битве», – сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
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