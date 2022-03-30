Сидни Кросби повторил достижение Горди Хоу

34-летний канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) покорил отметку в 70 (25+45) очков в нынешнем сезоне, отметившись заброшенной шайбой.

На это опытному нападающему понадобилось 56 матчей текущего сезона. Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кросби гарантированно завершит регулярный чемпионат с показателем не менее очка за встречу — «Питтсбургу» осталось провести 14 матчей. Канадец добьётся этого результата в 17-й раз за карьеру. Благодаря этому он вышел на второе место и сравнялся с Горди Хоу по количеству подобных сезонов. Больше лишь у Уэйна Гретцки, который набирал в среднем не менее очка на матч на протяжении 19 сезонов.

Всего за карьеру в НХЛ Кросби провёл 1095 матчей, в которых набрал 1395 (511+884) очков при коэффициенте полезности «+195» и 723 минутах штрафного времени. Его 12-летний контракт на общую сумму $ 104,4 млн ($ 8,7 млн за сезон) истекает по окончании сезона-2024/2025.