Сидни Кросби повторил достижение Горди Хоу

34-летний канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) покорил отметку в 70 (25+45) очков в нынешнем сезоне, отметившись заброшенной шайбой.
На это опытному нападающему понадобилось 56 матчей текущего сезона. Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кросби гарантированно завершит регулярный чемпионат с показателем не менее очка за встречу — «Питтсбургу» осталось провести 14 матчей. Канадец добьётся этого результата в 17-й раз за карьеру. Благодаря этому он вышел на второе место и сравнялся с Горди Хоу по количеству подобных сезонов. Больше лишь у Уэйна Гретцки, который набирал в среднем не менее очка на матч на протяжении 19 сезонов.
Всего за карьеру в НХЛ Кросби провёл 1095 матчей, в которых набрал 1395 (511+884) очков при коэффициенте полезности «+195» и 723 минутах штрафного времени. Его 12-летний контракт на общую сумму $ 104,4 млн ($ 8,7 млн за сезон) истекает по окончании сезона-2024/2025.
- 30 марта 2022
-
17:43
-
17:34
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:11
-
15:00
-
14:27
-
14:14
-
13:49
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
10:00
-
09:53
-
09:30
-
09:04
-
08:50
-
07:44
-
07:41
-
06:51
-
06:16
-
06:06
-
05:54
-
05:47
-
05:38
-
05:25
-
04:59
-
04:48
-
04:38
-
04:37
-
03:56