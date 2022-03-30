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«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Металлург» классно разыграл комбинацию после ошибки «Авангарда» и забил второй гол

«Металлург» классно разыграл комбинацию после ошибки «Авангарда» и забил второй гол
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит седьмой матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». После первого периода хозяева впереди со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте «Металлург» забросил вторую шайбу, воспользовавшись ошибкой «ястребов». «Авангард» потерял шайбу на собственной синей линии, Григорий Дронов подключился к атаке и набросил на ворота. Там Егор Коробкин подкараулил отскок и прострелил на дальнюю штангу, а оттуда Филипп Майе забросил вторую шайбу в сетку — 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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