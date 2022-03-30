Форварда «Бостона» оштрафовали на $ 5 тыс. за грубый фол против Ильи Любушкина

Нападающий «Бостон Брюинз» Тейлор Холл получил штраф в размере $ 5 тыс., сообщается на официальной странице департамента безопасности игроков НХЛ в «Твиттере».

Форвард «мишек» оштрафован за эпизод матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс». Во втором периоде игрок «Брюинз» ударил российского защитника «кленовых листьев» Илью Любушкина со спины по лицу после борьбы у борта и толкнул на лёд. Любушкин был снят с матча в целях предосторожности, а Холл получил малый штраф за грубость.

Напомним, в ночь с 29 на 30 марта в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 6:4 одержали гости.