«Металлург» впервые в своей истории выиграл серию, уступая в её ходе 0-2

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции.
Это первый случай в истории «Металлурга», когда команда, проигрывая в ходе серии со счётом 0-2, смогла отыграться и выйти в следующий раунд.
Ранее магнитогорцы потерпели разгромное поражение в первом матче с «Авангардом» — 1:8, потом проиграли 5:7. В третьей встрече «Металлург» одержал уверенную победу — 5:2, затем крупно обыграл омичей — 5:1 и в пятом матче вновь оказался сильнее — 5:2. В шестом матче «Магнитка» крупно уступила — 1:5, но в решающей игре смогла одержать победу — 4:0.
- 30 марта 2022
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