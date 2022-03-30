«Металлург» повторил рекорд плей-офф КХЛ по результативности в одной серии

Серия второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Авангардом» стала самой результативной в истории Кубка Гагарина. Команды за семь матчей в итоге забросили 51 шайбу и побили предыдущий рекорд, принадлежавший «Трактору» и «Барысу». В первом раунде Кубка Гагарина сезона-2012/2013 клубы забили 47 голов.

Кроме того, «Металлург», забросив 26 шайб, повторил рекорд по результативности в одной серии плей-офф. В сезоне-2010/2011 «Локомотив» забил столько же.

Отметим, что в среднем за матч в целом во втором раунде плей-офф было заброшено 5,32 шайбы. Эта средняя результативность стала второй в истории, выше только второй раунд сезона-2010/2011 — 5,38 гола.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции.