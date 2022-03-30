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И. Воробьёв: обыграть чемпиона — дорогого стоит. И «Металлург» это сделал!

И. Воробьёв: обыграть чемпиона — дорогого стоит. И «Металлург» это сделал!
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом» (4:0, 4-3) и проход в финал Восточной конференции.

«Серия уникальная выдалась, это отличная реклама для лиги. Наверное, зрителям понравилось. Благодарен ребятам, Вася Кошечкин выдал фантастический матч. Говорил ребятам, что обыграть чемпионскую команду — дорогого стоит. И мы это сделали.

Игра Кошечкина? Знаете, в те годы, когда мы выигрывали, мы потом смотрели, сколько бросков в створ наносили «Лев», потом ЦСКА. Там под 60 бросков было. И он со всеми справлялся. Вася — боец плей-офф, что тут говорить. Эти два Кубка Гагарина в Манитогорске — они Васины», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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