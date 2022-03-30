И. Воробьёв: обыграть чемпиона — дорогого стоит. И «Металлург» это сделал!

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом» (4:0, 4-3) и проход в финал Восточной конференции.
«Серия уникальная выдалась, это отличная реклама для лиги. Наверное, зрителям понравилось. Благодарен ребятам, Вася Кошечкин выдал фантастический матч. Говорил ребятам, что обыграть чемпионскую команду — дорогого стоит. И мы это сделали.
Игра Кошечкина? Знаете, в те годы, когда мы выигрывали, мы потом смотрели, сколько бросков в створ наносили «Лев», потом ЦСКА. Там под 60 бросков было. И он со всеми справлялся. Вася — боец плей-офф, что тут говорить. Эти два Кубка Гагарина в Манитогорске — они Васины», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 30 марта 2022
-
20:46
-
20:33
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:59
-
19:54
-
19:42
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:10
-
18:38
-
18:04
-
18:00
-
17:43
-
17:34
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:11
-
15:00
-
14:27
-
14:14
-
13:49
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
10:00
-
09:53