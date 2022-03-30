Спортивный директор «Металлурга» — о Маклюкове: он находится в больнице и ждёт МРТ

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко после победы в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом» (4:0, 4-3) и прохода в финал Восточной конференции ответил на вопрос о здоровье защитника Алексея Маклюкова. Игроку обороны во время блокирования броска шайба попала в лицо.

«Маклюков живой и хорошо себя чувствует. Он находится в больнице и ждёт МРТ», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции.