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Кожевников: Хартли — тренер-однодневка, сейчас прозрение пришло для многих людей

Кожевников: Хартли — тренер-однодневка, сейчас прозрение пришло для многих людей
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вылет «Авангарда» из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Ничего такого «Металлург» не сделал. Просто я думаю, что вратарь «Авангарда» устал играть в таком режиме и столько тащить команду. Грубец — это 95% команды. Кроме Грубеца, там ни в этом сезоне, ни в прошлом никого не было.

Повлиял ли отъезд двух финских защитников? Естественно. Но тренер «Авангарда» не работал над молодёжью. Я не раз говорил, что молодёжь убегает от него, тех не хочет брать, этих придерживает. [Финны] уехали — и всё, а молодёжи-то нет. Игроков, которые могли бы заменить, он не наигрывал — это же проблема тренера «Авангарда».

Они в этом сезоне создали клуб ВХЛ. Что, трудно взять оттуда? «Спартак», например, хоть и не выиграл ничего, но побился со СКА. Сколько там было молодёжи! У «Авангарда» же однодневка-тренер, он приехал зарабатывать деньги. Сейчас прозрение пришло для многих людей», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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