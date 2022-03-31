Плющев — об игре «Авангарда»: хоккей не качели, не царь горы: кто бросил, тот победил

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал вылет «Авангарда» из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Я думаю, что «Магнитка» сделала определённые выводы из предыдущих матчей – особенно из шестого. Серия была сама по себе интересной – как на качелях. Но хоккей – это не качели, не царь-горы: кто бросил, тот победил. Это игра, где исполнительское мастерство должно быть на нужном уровне. «Авангард» много бросал сегодня, но количество бросков – это не всегда качество.



Насколько «Авангарду» не хватило финских защитников? Любая концепция строится от того, какие у вас игроки. Конечно, отток игроков, на которых строилась игровая концепция, повлиял. В одночасье заменить их было сложно. Наверное, «Авангард» не мог противопоставить сопернику то, что хотел противопоставить», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.