Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 30 марта

Сегодня, 30 марта, состоялся один матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



В седьмом матче Восточной конференции встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Уверенную победу одержал уральский клуб — 4:0. «Металлург» выиграл серию и вышел в финал Восточной конференции.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграл омский «Авангард», в финале 2021 года победивший в серии ЦСКА (4-2). Таким образом, у трофея будет новый обладатель.



Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — «Спартак», 4-1;

ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.



Восток:



«Металлург» — «Авангард», 4-3;

«Трактор» — «Салават Юлаев», 4-2.



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