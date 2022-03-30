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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 30 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 30 марта
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Сегодня, 30 марта, состоялся один матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В седьмом матче Восточной конференции встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Уверенную победу одержал уральский клуб — 4:0. «Металлург» выиграл серию и вышел в финал Восточной конференции.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
30 марта 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 0
Авангард
Омск
1:0 Чибисов (Яковлев) – 02:45 (5x4)   2:0 Майе (Коробкин, Дронов) – 15:41 (5x5)   3:0 Карри (Лайпсик) – 22:25 (5x5)   4:0 Дронов – 58:34 (en)

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграл омский «Авангард», в финале 2021 года победивший в серии ЦСКА (4-2). Таким образом, у трофея будет новый обладатель.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 4-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 4-3;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 4-2.

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