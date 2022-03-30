«НХЛ просто не захочет лишать себя сборной России». Isport.cz — о команде на Кубке мира

Обозреватель чешского издания Isport.cz Ян Денемарк считает, что сборная России может принять участие в Кубке мира, который может пройти в 2024 году.



«Международная федерация хоккея отстранила Россию от участия в турнирах, но к 2024 году всё может измениться с точки зрения политики. Впрочем, велика вероятность, что и без этого российские звёзды НХЛ смогут принять участие в Кубке мира.



НХЛ просто не захочет лишать себя их участия и даст возможность присоединиться к турниру в команде без флага и гимна. Кроме того, будет условие, что в команде станут играть только те русские, кто выступает не в России. В любом случае подход к участию сборной России в этом турнире будет очень интересно отследить», — приводит слова Денемарка Isport.cz.



Ранее сборную России отстранили от международных хоккейных соревнований.

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