«НХЛ просто не захочет лишать себя сборной России». Isport.cz — о команде на Кубке мира

Обозреватель чешского издания Isport.cz Ян Денемарк считает, что сборная России может принять участие в Кубке мира, который может пройти в 2024 году.
«Международная федерация хоккея отстранила Россию от участия в турнирах, но к 2024 году всё может измениться с точки зрения политики. Впрочем, велика вероятность, что и без этого российские звёзды НХЛ смогут принять участие в Кубке мира.
НХЛ просто не захочет лишать себя их участия и даст возможность присоединиться к турниру в команде без флага и гимна. Кроме того, будет условие, что в команде станут играть только те русские, кто выступает не в России. В любом случае подход к участию сборной России в этом турнире будет очень интересно отследить», — приводит слова Денемарка Isport.cz.
Ранее сборную России отстранили от международных хоккейных соревнований.
- 30 марта 2022
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:25
-
21:15
-
21:00
-
20:46
-
20:33
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:59
-
19:54
-
19:42
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:10
-
18:38
-
18:04
-
18:00
-
17:43
-
17:34
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:11
-
15:00
-
14:27