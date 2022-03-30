Крикунов: сразу сказал — при Воробьёве «Металлург» будет играть и показывать результат
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал выход «Металлурга» в полуфинал Кубка Гагарина после победы в седьмом матче второго раунда плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3).
«Когда только начался нынешний регулярный чемпионат КХЛ, я сразу сказал: при Илье Воробьёве «Металлург» будет играть и показывать результат. Была видна работа. У Воробьёва замечательная школа, много опыта. Боб Хартли — тоже молодец, достойная серия «Авангарда», хорошая команда. Но «Металлург» был сильнее, сейчас я очень жду их финал Востока с «Трактором». Это будет отличная серия. Мне очень понравилась серия между «Магниткой» и «Авангардом», это украшение плей-офф, молодцы», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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